В Германии думают, что неизвестные дроны в Бельгии связаны с планами использовать активы РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что существует связь между недавними инцидентами с дронами в Бельгии и дискуссиями об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине в пятницу, 7 ноября, его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Наблюдения дронов над аэропортами и военными базами стали постоянной проблемой в Бельгии в последние дни и вызвали серьезные перебои в работе по всей Европе в последние месяцы.

"Да, мы все видим эту (связь). Бельгийцы тоже. Это мера, направленная на распространение неопределенности, на распространение страха в Бельгии: не смейте трогать замороженные активы. Это нельзя интерпретировать иначе", – сказал он.

Министерство обороны Бельгии отказалось комментировать его замечание, но заявило, что "такая возможность уже рассматривалась".

Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".

Сообщалось также, что руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся, чтобы попытаться выйти из политического тупика по росактивам.

В то же время в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.