Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має змоги зупинити рух України до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 7 листопада, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що попри бажання Орбана, ніхто не зупинить рух України до Європи.

"Росіяни не змогли. Йому здається, що, якщо це буде на пів року пізніше або ще на якийсь термін, що це зупинить Україну? Ні", – акцентував він.

Водночас Зеленський зауважив, що Україна не має нічого проти Угорщини та народу, однак не може мовчати, коли керівництво сусідньої країни допомагає російській пропаганді.

"Ми нічого не робимо проти угорського народу і вдячні йому. Ми нічого не робимо проти угорського лідера, але ми не можемо бути дипломатами, коли про нас говорять такі речі або допомагають риторикою, дипломатією чи іншими кроками Росії. Ми відстоюємо свою гідність, свободу і незалежність", – додав український президент.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Україна не повинна поступатися своїми цінностями заради позиції Угорщини щодо вступу країни до Європейського Союзу, й наголосив, що блокування Будапештом шляху до ЄС фактично підтримує Владіміра Путіна.

Тим часом стало відомо, що в ЄС готові запустити новий шлях обходу угорського вето – "фронтлоудинг".

Також радимо ознайомитися із матеріалом: Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори