Зеленский: РФ не смогла – и Орбан не сможет заблокировать путь Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не в состоянии остановить движение Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 7 ноября, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что, несмотря на желание Орбана, никто не остановит Украину на пути в Европу.

"Россияне не смогли. Ему кажется, что, если это будет на полгода позже или еще на какой-то срок, что это остановит Украину? Нет", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина не имеет ничего против Венгрии и народа, однако не может молчать, когда руководство соседней страны помогает российской пропаганде.

"Мы ничего не делаем против венгерского народа и благодарны ему. Мы ничего не делаем против венгерского лидера, но мы не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие вещи или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами России. Мы отстаиваем свое достоинство, свободу и независимость", – добавил украинский президент.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Украина не должна уступать своими ценностями ради позиции Венгрии по вступлению страны в Европейский Союз, и подчеркнул, что блокирование Будапештом пути в ЕС фактически поддерживает Владимира Путина.

Между тем стало известно, что в ЕС готовы запустить новый путь обхода венгерского вето – "фронтлоудинг".

