В Литве после месяца обсуждений определились с кандидатом на пост министра культуры

Социал-демократическая партия Литвы в пятницу решила выдвинуть на должность министра культуры, которая долгое время была вакантной, депутата Сейма Вайду Алекнавичене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

О решении номинировать Алекнавичене на пост главы Министерства культуры журналистам сообщил председатель литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс после заседания правления партии.

"После обсуждения этого вопроса на заседании правления мы решили выдвинуть кандидатуру Вайды Алекнавичене на пост министра культуры", – сказал он.

Алекнавичене уже номинировали на пост главы Министерства культуры Литвы. Она даже получила одобрение президента Гитанаса Науседы, но перед принесением присяги подала в отставку после того, как социал-демократы согласились передать министерство партии "Заря Нимана".

Ее выдвиженец Игнатас Адомавичюс пробыл на посту всего неделю и подвергся публичной критике.

По словам источников, премьер-министр Литвы Инга Ругинене некоторое время надеялась достичь компромисса с лидером "Зари Нимана" Ремигиусом Жемайтайтисом по кандидатуре на эту должность, которая "закреплена" за партией, но решила действовать, потому что за месяц решения так и не нашли.

В пятницу в отставку ушел и недавно назначенный заместитель министра культуры Литвы, поскольку стало известно о его поездках в Россию уже после оккупации ею Крыма.