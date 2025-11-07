В Литве после месяца обсуждений определились с кандидатом на пост министра культуры
Социал-демократическая партия Литвы в пятницу решила выдвинуть на должность министра культуры, которая долгое время была вакантной, депутата Сейма Вайду Алекнавичене.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
О решении номинировать Алекнавичене на пост главы Министерства культуры журналистам сообщил председатель литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс после заседания правления партии.
"После обсуждения этого вопроса на заседании правления мы решили выдвинуть кандидатуру Вайды Алекнавичене на пост министра культуры", – сказал он.
Алекнавичене уже номинировали на пост главы Министерства культуры Литвы. Она даже получила одобрение президента Гитанаса Науседы, но перед принесением присяги подала в отставку после того, как социал-демократы согласились передать министерство партии "Заря Нимана".
Ее выдвиженец Игнатас Адомавичюс пробыл на посту всего неделю и подвергся публичной критике.
По словам источников, премьер-министр Литвы Инга Ругинене некоторое время надеялась достичь компромисса с лидером "Зари Нимана" Ремигиусом Жемайтайтисом по кандидатуре на эту должность, которая "закреплена" за партией, но решила действовать, потому что за месяц решения так и не нашли.
В пятницу в отставку ушел и недавно назначенный заместитель министра культуры Литвы, поскольку стало известно о его поездках в Россию уже после оккупации ею Крыма.