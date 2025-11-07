У Франції скасували рішення, що призупиняло доступ до платформи Shein

Французька влада у пʼятницю ввечері вирішила припинити адміністративну процедуру, яка передбачала призупинення доступу до китайської платформи Shein через сумнівні товари, що там збувались.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Процедура проти Shein була ініційована у середу, після чого влада Франції дала платформі 48 годин для вилучення заборонених товарів з платформи, серед яких ляльки з дитячою порнографією та зброя.

Як повідомили в уряді, у четвер ввечері Shein надіслав до Міністерства фінансів Франції протокол судового виконавця, який підтверджує, що він виконав вимоги, але залишається "під пильним наглядом державних служб".

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі регулятори помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток.

На додачу, один із депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

В уряді Франції також анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з китайської платформи онлайн-продажів Shein.