Во Франции отменили решение, приостанавливающее доступ к платформе Shein

Французские власти в пятницу вечером решили прекратить административную процедуру, которая предусматривала приостановку доступа к китайской платформе Shein из-за сомнительных товаров, которые там продавались.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Процедура против Shein была инициирована в среду, после чего власти Франции дали платформе 48 часов для изъятия запрещенных товаров с платформы, среди которых куклы с детской порнографией и оружие.

Как сообщили в правительстве, в четверг вечером Shein направил в Министерство финансов Франции протокол судебного исполнителя, который подтверждает, что он выполнил требования, но остается "под пристальным наблюдением государственных служб".

Напомним, скандал с Shein набрал обороты в выходные – после того, как французские регуляторы заметили на платформе секс-куклы в образе малолетних девочек.

В дополнение, один из депутатов нашел в каталогах платформы предметы, классифицируемые как оружие категории А и продажа которых нарушает французское законодательство.

Французская прокуратура сообщила о расследовании в отношении онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress и Wish из-за подозрений в наличии в каталоге нелегальных товаров.

В правительстве Франции также анонсировали "операцию исключительных масштабов" по контролю содержимого посылок, прибывающих в страну с китайской платформы онлайн-продаж Shein.