У Франції офіційно ініціювали призупинення доступу до платформи Shein

Уряд Франції ініціював тимчасове призупинення доступу до китайської платформи онлайн-продажів Shein через скандал довкола виявлених на ній нелегальних товарів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Уряд за розпорядженням прем’єра Себастьєна Лекорню запустив процедуру для призупинення доступу до платформи Shein з Франції "на час, необхідний для демонстрації органам влади, що увесь її каталог нарешті відповідає нормам законодавства".

Паралельно у Shein оголосили, що тимчасово прибирають з каталогу, доступного у Франції, продукцію від третіх сторін.

"Цей крок дозволить нам ретельно перевірити відповідність французькому законодавству та дотримання найвищих стандартів у сфері захисту споживачів", – заявили у компанії.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів вихідними – після того, як французькі контролюючі органи помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток. В парламенті зажадали пояснень від компанії, а в уряді заявили, що це може призвести до заборони платформи.

ЗМІ дізналися про перший випадок затримання французького покупця скандальної ляльки.

На додачу, один з депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

Попри скандал, у Парижі 5 листопада все ж відкрився перший фізичний магазин Shein у торговому центрі BHV.

Журналісти з місця повідомляють про ажіотаж – перед входом сформувалася черга на кілька десятків метрів.

🔴 Énormément de monde pour la boutique Shein au BHV. Les clients forment une longue queue devant le bâtiment pour espérer accéder à l'espace installé au 6e étage. Pour ça, il faut prendre un ticket et attendre son tour.



Malgré les polémiques depuis plusieurs jours et les… pic.twitter.com/JYEvJNeu9C – BFM Business (@bfmbusiness) November 5, 2025

У магазин прийшли також протестувальники з плакатами про утиски уйгурської меншини у Китаї з гаслами на зразок "Трішки колонізації у вашу шафу". Покупці ігнорують їх та досліджують асортимент магазину.

Деякі перші клієнти висловлюють розчарування, що одяг "не дешевший, ніж у Zara та H&M". Наразі невідомо, чи вплине тимчасова заборона платформи на роботу фізичного магазину.