США сняли санкции с президента Сирии

Министерство финансов США в пятницу исключило президента Сирии Ахмада аль-Шараа из своего ранее опубликованного списка санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует сообщение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Аль-Шараа, а также министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб были исключены из списка физических и юридических лиц, на которых были наложены санкции в рамках борьбы с терроризмом.

Решение США было принято менее чем через сутки после аналогичного шага Совета безопасности ООН, который также исключил имена аль-Шараа и Хаттаба из международного списка санкций.

Среди прочего, о снятии собственных санкций с сирийского президента и министра объявила Великобритания.

Между тем стало известно, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и встретиться с президентом Трампом в Белом доме.