Головний суперник Орбана обурений публікацією мапи з даними про його прихильників

Лідер найбільшої угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у пʼятницю обурився ЗМІ, які поширили карту з інформацією про його прихильників, створену після кібератаки на додаток політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

У пʼятницю в угорських ЗМІ зʼявилась інформація, що в інтернеті розмістили дані прихильників "Тиси", які опинились у відкритому доступі після зламу додатка партії, на інтерактивній карті.

"Тиса" подає скаргу проти всіх ЗМІ, які опублікували карту з незаконно отриманими іменами та даними, тим самим посиливши шкоду, заподіяну сотням тисяч угорців", – сказав Мадяр.

Він закликав міністра внутрішніх справ Угорщини Шандора Пінтера розпочати всебічне розслідування, забезпечити негайне видалення незаконної карти та притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у витоку даних.

"Це політично мотивований злочин, метою якого є однозначно залякування", – вважає політик.

Історія розпочалась ще минулого тижня, коли угорські провладні ЗМІ повідомили, що в інтернеті з'явилася база даних, пов'язана з партією "Тиса", яка містить імена, адреси електронної пошти та інші дані близько 200 тисяч людей.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр тоді назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою доручив провести розслідування кібератаки на "Тису", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці.

