Главный соперник Орбана возмущен публикацией карты с данными о его сторонниках

Лидер крупнейшей венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр в пятницу возмутился СМИ, которые распространили карту с информацией о его сторонниках, созданную после кибератаки на приложение политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

В пятницу в венгерских СМИ появилась информация, что в интернете разместили данные сторонников "Тисы", которые оказались в открытом доступе после взлома приложения партии, на интерактивной карте.

"Тиса" подает жалобу против всех СМИ, которые опубликовали карту с незаконно полученными именами и данными, тем самым усилив вред, причиненный сотням тысяч венгров", – сказал Мадяр.

Он призвал министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера начать всестороннее расследование, обеспечить немедленное удаление незаконной карты и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в утечке данных.

"Это политически мотивированное преступление, целью которого является однозначно запугивание", – считает политик.

История началась еще на прошлой неделе, когда венгерские провластные СМИ сообщили, что в интернете появилась база данных, связанная с партией "Тиса", которая содержит имена, адреса электронной почты и другие данные около 200 тысяч человек.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр тогда назвал инцидент похищением данных в результате кибератаки, которой его партия подвергается последние несколько месяцев со стороны "международных сетей, заинтересованных в сохранении власти правительства Орбана".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, поручил провести расследование кибератаки на "Тису", утверждая, что к ней якобы причастны украинцы.

