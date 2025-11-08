Сейм Польщі відхилив пропозицію Навроцького карати за пропаганду "бандеризму"

Польський Сейм у пʼятницю відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям, який також пропонував запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "бандеризму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Законопроєкт Навроцького був підготовлений після того, як наприкінці серпня він наклав вето на попередню нову редакцію закону про допомогу українцям у Польщі.

Він загалом дублював більшість положень щодо поступового згортання частини допоміжних заходів, які вже були включені до урядового закону, ухваленого наприкінці вересня.

Навроцький також запропонував норми, яких не було в урядовому законі. Перша з них стосувалася змін до Кримінального кодексу Польщі і передбачала підвищення покарання за незаконний перетин польського кордону до п’яти років позбавлення волі, а також збільшення меж покарання за організацію незаконного перетину кордону – від 2 до 12 років позбавлення волі.

Іншою зміною було запровадження кримінального покарання за пропаганду так званого "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА – на тих самих підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму чи фашизму.

Під час першого читання законопроєкту у жовтні були подані дві пропозиції щодо його відхилення. У п’ятницю, 7 листопада, більшість депутатів Сейму підтримала ці пропозиції під час голосування. За відхилення проєкту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Українські історики раніше засудили пропозицію президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти ідеологію ОУН-УПА до комунізму та карати за неї.