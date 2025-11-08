Сейм Польши отклонил предложение Навроцкого наказывать за пропаганду "бандеризма"

Польский Сейм в пятницу отклонил законопроект президента Кароля Навроцкого об изменениях в оказании помощи украинцам, который также предлагал ввести уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польське радіо".

Законопроект Навроцкого был подготовлен после того, как в конце августа он наложил вето на предыдущую новую редакцию закона о помощи украинцам в Польше.

Он в целом дублировал большинство положений о постепенном сворачивании части вспомогательных мер, которые уже были включены в правительственный закон, принятый в конце сентября.

Навроцкий также предложил нормы, которых не было в правительственном законе. Первая из них касалась изменений в Уголовный кодекс Польши и предусматривала ужесточение наказания за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы, а также увеличение пределов наказания за организацию незаконного пересечения границы – от 2 до 12 лет лишения свободы.

Другим изменением было введение уголовного наказания за пропаганду так называемого "бандеризма" и деятельности ОУН-УПА – на тех же основаниях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма.

Во время первого чтения законопроекта в октябре были поданы два предложения по его отклонению. В пятницу, 7 ноября, большинство депутатов Сейма поддержали эти предложения во время голосования. За отклонение проекта проголосовали 244 депутата, 198 были против, трое воздержались.

Украинские историки ранее осудили предложение президента Польши Кароля Навроцкого приравнять идеологию ОУН-УПА к коммунизму и наказывать за нее.