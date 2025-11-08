Австрія просить Сійярто не брехати про заборону на вʼїзд угорським уболівальникам

У листі до Міністерства закордонних справ Угорщини глава МВС Австрії Герхард Карнер відкинув звинувачення, нібито країна заборонила у жовтні вʼїзд уболівальникам угорського футбольного клубу "Ференцварош".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Інцидент стався 23 жовтня, коли потяг із близько 600 уболівальниками "Ференцвароша", що прямував на футбольний матч у Зальцбурзі, був затриманий на угорсько-австрійському кордоні.

Угорська сторона сказала, що Австрія нібито запровадила заборону на в'їзд для футбольних уболівальників. У "Ференцвароші" назвали ситуацію "ганебною" і пригрозили позовом до суду, а очільник угорського МЗС Петер Сійярто викликав посла Австрії.

У листі до Сійярто очільник австрійського МВС сказав, що угорські уболівальники "мали при собі піротехнічні засоби і неодноразово використовували їх під час поїздки", що ставило під загрозу безпеку залізничного руху і порушує законодавство Австрії.

"Хочу зауважити, що австрійські органи безпеки не відмовляли у в'їзді угорським уболівальникам або угорським поліцейським і не планували цього робити, тому прошу вас утриматися від таких тверджень, оскільки вони є просто неправдивими", – додав Карнер.

Він також подякував поліції Угорщини, завдяки якій, за його словами, "вдалося запобігти тому, щоб схильні до насильства футбольні хулігани зірвали мирний футбольний матч".

У квітні Австрія закривала пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню захворювання ящур в країну.

У 2021 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скасував візит до Мюнхена на гру своєї збірної на чемпіонаті Європи з футболу проти Німеччини на тлі критики через ухвалений закон про ЛГБТ.