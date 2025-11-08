Австрия просит Сийярто не лгать о запрете на въезд венгерским болельщикам

В письме в Министерство иностранных дел Венгрии глава МВД Австрии Герхард Карнер отверг обвинения, что страна якобы запретила в октябре въезд болельщикам венгерского футбольного клуба "Ференцварош".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Инцидент произошел 23 октября, когда поезд с около 600 болельщиками "Ференцвароша", направлявшийся на футбольный матч в Зальцбурге, был задержан на венгерско-австрийской границе.

Венгерская сторона заявила, что Австрия якобы ввела запрет на въезд для футбольных болельщиков. В "Ференцвароше" назвали ситуацию "позорной" и пригрозили судебным иском, а глава венгерского МИД Петер Сийярто вызвал посла Австрии.

В письме к Сийярто глава австрийского МВД сказал, что венгерские болельщики "имели при себе пиротехнические средства и неоднократно использовали их во время поездки", что ставило под угрозу безопасность железнодорожного движения и нарушает законодательство Австрии.

"Хочу заметить, что австрийские органы безопасности не отказывали во въезде венгерским болельщикам или венгерским полицейским и не планировали этого делать, поэтому прошу вас воздержаться от таких утверждений, поскольку они просто не соответствуют действительности", – добавил Карнер.

Он также поблагодарил полицию Венгрии, благодаря которой, по его словам, "удалось предотвратить то, чтобы склонные к насилию футбольные хулиганы сорвали мирный футбольный матч".

В апреле Австрия закрывала пункты пропуска на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение заболевания ящур в страну.

В 2021 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на игру своей сборной на чемпионате Европы по футболу против Германии на фоне критики из-за принятого закона о ЛГБТ.