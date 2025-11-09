Дело "Северных потоков": омбудсмен заявил о критическом состоянии задержанного в Италии украинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о резком ухудшении состояния здоровья украинца Сергея Кузнецова, который находится под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Об этом Лубинец написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Украинский омбудсмен провел встречу с женой задержанного в Италии украинца Галиной.

"Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья. Именно поэтому эта ситуация требует немедленных действий, и я взял ее под личный контроль", – подчеркнул он.

В связи с этим Лубинец направил официальные письма в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы (это учреждение, которое осуществляет защиту прав содержащихся в местах несвободы в Италии).

В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать украинца в Германию по требованию местной прокуратуры. Защита подала апелляцию в Верховный суд, который должен вынести решение в течение месяца.

После этого в конце ноября Кузнецов объявил голодовку.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.