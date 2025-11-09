Укр Рус Eng

ЗМІ: Німеччина закупить гелікоптери та інше обладнання на 3 млрд євро

Новини — Неділя, 9 листопада 2025, 09:25 — Ірина Кутєлєва

Уряд Німеччини в рамках масштабного нарощування військових сил країни планує придбати озброєння й техніку, зокрема, 20 легких бойових вертольотів від Airbus SE на понад три мільярди євро.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на урядовий документ, інформує "Європейська правда".

Список оборонних угод, який німецькі законодавці повинні схвалити на закритому засіданні в середу, також включає 100 тисяч приладів нічного бачення від Hensoldt AG і Theon International за контрактом на суму близько мільярда євро.

Міністерство оборони також просить схвалити закупівлю додаткових керованих ракет протиповітряної оборони IRIS-T SLM виробництва Diehl на суму 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, у серпні уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу

Міністр оборони Німеччини пояснив, що Бундесвер має рости з огляду на нові безпекові реалії для Європи. 

