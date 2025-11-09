СМИ: Германия закупит вертолеты и другое оборудование на 3 млрд евро

Правительство Германии в рамках масштабного наращивания военных сил страны планирует приобрести вооружение и технику, в частности, 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE на более чем три миллиарда евро.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственный документ, информирует "Европейская правда".

Список оборонных соглашений, который немецкие законодатели должны одобрить на закрытом заседании в среду, также включает 100 тысяч приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International по контракту на сумму около миллиарда евро.

Министерство обороны также просит одобрить закупку дополнительных управляемых ракет противовоздушной обороны IRIS-T SLM производства Diehl на сумму 1,2 млрд евро.

Напомним, в августе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе.

Министр обороны Германии объяснил, что Бундесвер должен расти, учитывая новые реалии безопасности для Европы.