На іспанському острові Тенерифе через сильний шторм загинули троє осіб

У суботу три людини загинули і 15 отримали травми в результаті сильного шторму, що накрив іспанський курортний острів Тенерифе.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на служби екстреної допомоги, інформує "Європейська правда".

Рятувальний вертоліт доставив чоловіка, який впав у воду в Ла-Гуанча, на пляжі на півночі острова, але після прибуття до лікарні він був визнаний мертвим.

В іншому випадку на пляжі Ель-Кабесо на півдні острова було знайдено чоловіка, що плавав у воді. Рятувальники та медичний персонал не змогли його реанімувати, і він був визнаний мертвим на місці події.

Крім того, жінка померла від серцевого нападу, коли хвиля змила 10 людей у море в Пуерто-де-ла-Крус на півночі Тенерифе. Троє інших членів групи отримали серйозні травми і були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Канарські острови, іспанський архіпелаг біля західного узбережжя Африки, до якого входить Тенерифе, перебувають у стані готовності до небезпек на узбережжі, повідомила в неділю служба надзвичайних ситуацій островів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня сильні вітри у багатьох регіонах Польщі поламали десятки дерев та подекуди пошкодили дахи будівель.

Раніше від сильного шторму постраждали північні регіони Німеччини.