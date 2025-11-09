На испанском острове Тенерифе из-за сильного шторма погибли три человека

В субботу три человека погибли и 15 получили травмы в результате сильного шторма, обрушившегося на испанский курортный остров Тенерифе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службы экстренной помощи, информирует "Европейская правда".

Спасательный вертолет доставил мужчину, который упал в воду в Ла-Гуанча, на пляже на севере острова, но по прибытии в больницу он был признан мертвым.

В другом случае на пляже Эль-Кабесо на юге острова был найден мужчина, плававший в воде. Спасатели и медицинский персонал не смогли его реанимировать, и он был признан мертвым на месте происшествия.

Кроме того, женщина умерла от сердечного приступа, когда волна смыла 10 человек в море в Пуэрто-де-ла-Крус на севере Тенерифе. Трое других членов группы получили серьезные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Канарские острова, испанский архипелаг у западного побережья Африки, в который входит Тенерифе, находятся в состоянии готовности к опасностям на побережье, сообщила в воскресенье служба чрезвычайных ситуаций островов.

Напомним, в конце октября сильные ветры во многих регионах Польши сломали десятки деревьев и местами повредили крыши зданий.

Ранее от сильного шторма пострадали северные регионы Германии.