Лавров хоче зустрітись із Рубіо, але висуває умови

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що готовий провести особисту зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, але наполягає на тому, що під час обговорення війни в Україні необхідно враховувати інтереси Кремля.

Про це російський міністр сказав в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю Лавров говорив про необхідність "обговорити українське питання і просувати двосторонній порядок денний".

"Ми з держсекретарем Марко Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання і для просування двостороннього порядку денного. Тому і спілкуємося телефоном, готові і до проведення особистих зустрічей, коли буде потрібно", – сказав він.

При цьому Лавров каже, що літні переговори на Алясці між кремлівським правителем Владіміром Путіним і президентом США Дональдом Трампом мають залишитися основою для потенційної угоди про припинення агресії проти України.

"Тоді американці запевнили нас, що зможуть гарантувати, що([президент України) Володимир Зеленський не перешкоджатиме мирному процесу. Очевидно, в цьому плані виникли певні труднощі", – сказав Лавров.

В ході інтерв’ю очільник МЗС РФ неодноразово критикував європейських лідерів під час інтерв'ю, стверджуючи, що "Брюссель і Лондон намагаються переконати Вашингтон відмовитися від наміру вирішити кризу політичними та дипломатичними засобами і повністю зосередитися на військовому тиску на Росію".

Нагадаємо, західні агентства неофіційно дізналися, що після телефонної розмови Трампа й Путіна російська сторона передала США неофіційний документ, у якому повторила попередні максималістські вимоги для припинення війни проти України.

Відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні поставило під сумнів проведення зустрічі між Трампом і Путіним у Будапешті, про яку вони домовлялись.