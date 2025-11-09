Лавров хочет встретиться с Рубио, но выдвигает условия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что готов провести личную встречу с госсекретарем США Марко Рубио, но настаивает на том, что при обсуждении войны в Украине необходимо учитывать интересы Кремля.

Об этом российский министр сказал в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, сообщает "Европейская правда".

В интервью Лавров говорил о необходимости "обсудить украинский вопрос и продвигать двустороннюю повестку дня".

"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда будет нужно", – сказал он.

При этом Лавров говорит, что летние переговоры на Аляске между кремлевским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должны остаться основой для потенциального соглашения о прекращении агрессии против Украины.

"Тогда американцы заверили нас, что смогут гарантировать, что ([президент Украины) Владимир Зеленский не будет препятствовать мирному процессу. Очевидно, в этом плане возникли определенные трудности", – сказал Лавров.

В ходе интервью глава МИД РФ неоднократно критиковал европейских лидеров, утверждая, что "Брюссель и Лондон пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения решить кризис политическими и дипломатическими средствами и полностью сосредоточиться на военном давлении на Россию".

Напомним, западные агентства неофициально узнали, что после телефонного разговора Трампа и Путина российская сторона передала США неофициальный документ, в котором повторила предыдущие максималистские требования для прекращения войны против Украины.

Отказ России от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение проведение встречи между Трампом и Путиным в Будапеште, о которой они договаривались.