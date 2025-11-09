Італія веде переговори зі США через невиплату зарплат працівникам баз на тлі шатдауну

В Італії місцеві працівники на кількох американських військових базах не отримали зарплати через припинення роботи уряду США, відтак Рим оголосив про переговори з Вашингтоном щодо цього питання.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

У МЗС Італії заявили, що США не виплатили жовтневу заробітню плату італійським працівникам на деяких американських базах в Італії. Як свідчить заява, це пов'язано із шатдауном.

На прохання міністра Антоніо Таяні, Рим розпочав переговори з посольством США та Державним департаментом США, щоб "підкреслити необхідність знайти негайне рішення, навіть тимчасове, незалежно від того, коли закінчиться шатдаун".

МЗС Італії заявило, що близько 2 тисяч італійських цивільних працівників, переважно на авіабазі Авіано та військовій базі Віченца на північному сході Італії, залишилися без жовтневих зарплат.

Водночас італійські робітники на базах ВМС США отримували зарплату вчасно, оскільки ВМС дотримуються інших правил, ніж армія та ВПС.

У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

За кілька годин до того, як було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і ділянок повітряного простору.

Зазначимо, нещодавно писали, що американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун, який уже став найтривалішим в історії США.