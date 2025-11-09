Италия ведет переговоры с США из-за невыплаты зарплат работникам баз на фоне шатдауна

В Италии местные работники на нескольких американских военных базах не получили зарплату из-за прекращения работы правительства США, поэтому Рим объявил о переговорах с Вашингтоном по этому вопросу.

Об этом объявило Министерство иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".

В МИД Италии заявили, что США не выплатили октябрьскую заработную плату итальянским работникам на некоторых американских базах в Италии. Как свидетельствует заявление, это связано с шатдауном.

По просьбе министра Антонио Таяни, Рим начал переговоры с посольством США и Государственным департаментом США, чтобы "подчеркнуть необходимость найти немедленное решение, даже временное, независимо от того, когда закончится шатдаун".

МИД Италии заявил, что около 2 тысяч итальянских гражданских работников, преимущественно на авиабазе Авиано и военной базе Виченца на северо-востоке Италии, остались без октябрьских зарплат.

В то же время итальянские рабочие на базах ВМС США получали зарплату вовремя, поскольку ВМС придерживаются других правил, чем армия и ВВС.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

За несколько часов до того, как был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу по поводу хаоса в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства.

Отметим, недавно писали, что американские солдаты в Германии могут не получить зарплату за ноябрь из-за шатдауна, который уже стал самым длительным в истории США.