Китай снял запрет на экспорт стратегических материалов в США до ноября 2026 года

Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США.

Об этом объявило в воскресенье, 9 ноября, Министерство торговли Китая, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Этот шаг касается экспорта галлия, германия и сурьмы, которые используются в производстве современных полупроводников, применяемых в смартфонах и компьютерах.

Эти материалы также используются в военных технологиях, таких как электронная война и системы наблюдения, а также в ракетных системах и боеприпасах.

Пекин приостановил действие введенной в прошлом году меры, которая ограничивала экспорт этих материалов и устанавливала более строгие проверки товаров двойного назначения, включая графит.

Как заявили в МИД Китая, приостановка будет действовать "с этого момента до 27 ноября 2026 года".

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 ноября заявил, что его встреча с лидером Китая в конце октября принесет "вечный мир".

Также Трамп заявлял, что доволен результатами своей встречи с Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

В частности, страны договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты.