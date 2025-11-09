У Кремлі кажуть, що РФ оцінює "доцільність" початку підготовки ядерних випробувань

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія і Китай "не проводять випробувань ядерної зброї", а також наголосив, що РФ "почула" заяви США щодо проведення ядерних випробувань найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандистові Павлу Зарубіну, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

У Пєскова запитали, чи надсилала Москва "сигнал" Вашингтону після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про проведення ядерних випробувань найближчим часом.

"Сигнал такий: ми почули заяву від президента Сполучених Штатів, в якій він сказав, що Росія і Китай займаються випробуваннями ядерної зброї, і що Америка найближчим часом зробить те ж саме", – сказав він.

За його словами, після цього очільник Кремля Владімір Путін дав "доручення розібратися на базі Радбезу Росії в міжвідомчому форматі з цим питанням", і дійти висновку про "доцільність або недоцільність початку підготовки до ядерних випробувань".

Нагадаємо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї після заяв правителя РФ про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Згодом в адміністрації Трампа уточнили, що дані випробування ядерної зброї не передбачають ядерних вибухів.

Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування, що в цьому напрямку робитимуть США.