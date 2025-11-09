В Кремле говорят, что РФ оценивает "целесообразность" начала подготовки ядерных испытаний

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай "не проводят испытаний ядерного оружия", а также подчеркнул, что РФ "услышала" заявления США о проведении ядерных испытаний в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

У Пескова спросили, посылала ли Москва "сигнал" Вашингтону после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о проведении ядерных испытаний в ближайшее время.

"Сигнал такой: мы услышали заявление от президента Соединенных Штатов, в котором он сказал, что Россия и Китай занимаются испытаниями ядерного оружия, и что Америка в ближайшее время сделает то же самое", – сказал он.

По его словам, после этого глава Кремля Владимир Путин дал "поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом" и прийти к выводу о "целесообразности или нецелесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям".

Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений правителя РФ об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Впоследствии в администрации Трампа уточнили, что данные испытания ядерного оружия не предусматривают ядерных взрывов.

Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения, что в этом направлении будут делать США.