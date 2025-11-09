У Білому домі заперечили натяки на погіршення здоров’я Трампа

У Білому домі спростували повідомлення деяких ЗМІ щодо того, що американський президент Дональд Трамп нібито спав під час робочого виступу.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Зображення Трампа, який начебто закриває очі під час виступу в Овальному кабінеті цього тижня, швидко поширилися в соціальних мережах.

Трамп брав участь у оголошенні про зниження цін на популярні ліки для схуднення. У деякі моменти очі Трампа здавалися закритими, а в інші він начебто намагався їх розплющити.

Фото: CNN

Речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що "президент не спав".

"Насправді, він говорив протягом усього заходу і відповідав на багато запитань журналістів під час цього оголошення (...) Це оголошення президента Трампа заощадить значну суму грошей і врятує незліченну кількість американських життів, але ліберальні ЗМІ, які зазнають невдач, хочуть поширювати нісенітниці замість того, щоб висвітлювати цю подію", – заявив речник Білого дому.

Зазначимо, у вересні Трамп спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть.

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.