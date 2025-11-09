В Белом доме опровергли намеки на ухудшение здоровья Трампа

В Белом доме опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы спал во время рабочего выступления.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Изображения Трампа, который якобы закрывает глаза во время выступления в Овальном кабинете на этой неделе, быстро распространились в социальных сетях.

Трамп участвовал в объявлении о снижении цен на популярные лекарства для похудения. В некоторые моменты глаза Трампа казались закрытыми, а в другие он якобы пытался их открыть.

Фото: CNN

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что "президент не спал".

"На самом деле, он говорил на протяжении всего мероприятия и отвечал на многие вопросы журналистов во время этого объявления (...) Это объявление президента Трампа сэкономит значительную сумму денег и спасет бесчисленное количество американских жизней, но либеральные СМИ, которые терпят неудачу, хотят распространять ерунду вместо того, чтобы освещать это событие", – заявил пресс-секретарь Белого дома.

Отметим, в сентябре Трамп опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщали, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.