ЗМІ: Німеччина закупить 20 військових вертольотів Airbus на майже 1 млрд євро

Німеччина витратить майже 1 млрд євро на придбання ще 20 військових вертольотів від Airbus, які мають бути поставлені протягом двох років, починаючи з 2027 року.

Про це свідчить урядовий документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Зобов'язання щодо фінансування міститься в документі міністерства фінансів, який буде представлений парламенту.

Як зазначається, це замовлення завершує рамкову угоду 2023 року, яка дозволила збройним силам Німеччини придбати до 82 вертольотів Airbus H145M, 62 з яких вже замовлені.

Загальна вартість 931 млн євро за 20 додаткових літаків – 15 для бойових завдань і п’ять для навчання спеціальних сил – буде покрита за кошти спеціального фонду, створеного на початку цього року для фінансування термінової модернізації збройних сил Німеччини.

Німецький уряд оцінює загальну вартість утримання та експлуатації всього парку з 82 вертольотів у майже 3 млрд євро до 2048 року.

