СМИ: Германия закупит 20 военных вертолетов Airbus на почти 1 млрд евро

Германия потратит почти 1 млрд евро на приобретение еще 20 военных вертолетов от Airbus, которые должны быть поставлены в течение двух лет, начиная с 2027 года.

Об этом свидетельствует правительственный документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Обязательства по финансированию содержатся в документе министерства финансов, который будет представлен парламенту.

Как отмечается, этот заказ завершает рамочное соглашение 2023 года, которое позволило вооруженным силам Германии приобрести до 82 вертолетов Airbus H145M, 62 из которых уже заказаны.

Общая стоимость 931 млн евро за 20 дополнительных самолетов – 15 для боевых задач и пять для обучения специальных сил – будет покрыта за счет средств специального фонда, созданного в начале этого года для финансирования срочной модернизации вооруженных сил Германии.

Немецкое правительство оценивает общую стоимость содержания и эксплуатации всего парка из 82 вертолетов в почти 3 млрд евро до 2048 года.

Недавно писали, что председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп выступает за общенациональный призыв в дебатах о новой модели военной службы и призывает к четкой процедуре набора новых кадров.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания для России.

Бундестаг сейчас обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.