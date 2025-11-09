У Польщі заарештований російський "опозиціонер" зізнався у співпраці з ФСБ

Російський "опозиційний активіст", заарештований у Польщі, який має постати перед судом наступного місяця, зізнався, що працював таємним агентом російської ФСБ і надавав інформацію про інших опозиційних діячів.

Про це йдеться у судових документах, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Видання отримало від польського суду анонімну копію обвинувального висновку проти Рогова та його дружини.

Як зазначається, 30-річний Ігор Рогов був пов'язаний з різними опозиційними рухами. Згідно з судовими документами, Рогов і його дружина покинули Росію в 2021 році, а в 2022 році отримали візи до Польщі, куди прибули через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну і оселилися в місті Сосновець.

Минулого літа Рогов був заарештований польською владою, спочатку за підозрою у причетності до посилки з вибухівкою.

Як зазначається, посилка містила компоненти вибухового пристрою і була адресована Рогову, хоча він її ніколи не отримував. Він сказав, що погодився прийняти посилку як послугу другові. За посилку також була заарештована українська жінка, але її вже відпустили.

Пізніше була заарештована і дружина Рогова, Ірина Рогова. Подружжя було звинувачене у співпраці з ФСБ з метою інформування про інших російських опозиційних активістів.

Документи свідчать про тривалу співпрацю з ФСБ. Рогов зізнався слідчим, що кілька років тому, ще перебуваючи в Росії, до нього звернулася служба безпеки і змусила проникнути в місцевий осередок опозиційного руху.

Він сказав, що йому дали одноразовий телефон і сім-карти для зв'язку зі своїм куратором з ФСБ, а коли "співпраця вийшла на вищий рівень", він мав особисті зустрічі в квартирі без позначок поблизу місцевого штабу ФСБ.

"У той час він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", – йдеться в обвинувальному висновку.

Згідно з обвинувальним висновком, Рогов розповів дружині, що його завербувала ФСБ. Вона сказала, що "ймовірно, він отримував за це гроші, бо на той час не працював, але мав гроші".

Пізніше, в Польщі, Рогов попросив дружину допомогти йому передати своїм кураторам зашифрований USB-накопичувач із доповідями про російських активістів та інших осіб у Польщі, які могли бути цікавими для ФСБ. Він дав їй USB-накопичувач, щоб вона відвезла його до Росії, заховавши в пакунку разом із сувенірами з Польщі, та адресу, на яку його потрібно було надіслати.

Перше слухання у справі Рогових має відбутися 8 грудня.

Нещодавно Польща затримала двох українців, яких звинувачують у зборі інформації про військових та критичну інфраструктуру на користь іноземної розвідки.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісьмох людей у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.