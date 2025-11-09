В Польше арестованный российский "оппозиционер" признался в сотрудничестве с ФСБ

Российский "оппозиционный активист", арестованный в Польше, который должен предстать перед судом в следующем месяце, признался, что работал тайным агентом российской ФСБ и предоставлял информацию о других оппозиционных деятелях.

Об этом говорится в судебных документах, пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Издание получило от польского суда анонимную копию обвинительного заключения против Рогова и его жены.

Как отмечается, 30-летний Игорь Рогов был связан с различными оппозиционными движениями. Согласно судебным документам, Рогов и его жена покинули Россию в 2021 году, а в 2022 году получили визы в Польшу, куда прибыли через несколько дней после полномасштабного вторжения в Украину и поселились в городе Сосновец.

Прошлым летом Рогов был арестован польскими властями, сначала по подозрению в причастности к посылке со взрывчаткой.

Как отмечается, посылка содержала компоненты взрывного устройства и была адресована Рогову, хотя он ее никогда не получал. Он сказал, что согласился принять посылку как услугу другу. За посылку также была арестована украинская женщина, но ее уже отпустили.

Позже была арестована и жена Рогова, Ирина Рогова. Супруги были обвинены в сотрудничестве с ФСБ с целью информирования о других российских оппозиционных активистах.

Документы свидетельствуют о длительном сотрудничестве с ФСБ. Рогов признался следователям, что несколько лет назад, еще находясь в России, к нему обратилась служба безопасности и заставила проникнуть в местную ячейку оппозиционного движения.

Он сказал, что ему дали одноразовый телефон и сим-карты для связи со своим куратором из ФСБ, а когда "сотрудничество вышло на более высокий уровень", он имел личные встречи в квартире без обозначений рядом с местным штабом ФСБ.

"В то время он также начал получать деньги в обмен на сотрудничество", – говорится в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, Рогов рассказал жене, что его завербовала ФСБ. Она сказала, что "вероятно, он получал за это деньги, потому что в то время не работал, но имел деньги".

Позже, в Польше, Рогов попросил жену помочь ему передать своим кураторам зашифрованный USB-накопитель с докладами о российских активистах и других лицах в Польше, которые могли быть интересны для ФСБ. Он дал ей USB-накопитель, чтобы она отвезла его в Россию, спрятав в пакете вместе с сувенирами из Польши, и адрес, на который его нужно было отправить.

Первое слушание по делу Роговых должно состояться 8 декабря.

Недавно Польша задержала двух украинцев, которых обвиняют в сборе информации о военных и критической инфраструктуре в пользу иностранной разведки.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восьмерых человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.