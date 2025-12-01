CNN: Виткофф отправится в Москву уже в понедельник

Спецпосланник президента США Стив Виткофф, который стал ключевым переговорщиком команды Трампа по российско-украинской войне, должен отправиться в Москву в понедельник.

Об этом со ссылкой на анонимного чиновника США сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Из источника телеканала стало известно, что Виткофф, визит которого на переговоры в РФ планировался на этой неделе, отправляется туда уже в понедельник, 1 декабря.

Пока неизвестно, летит ли с ним также зять Трампа Джаред Кушнер, как первоначально планировалось. Однако WSJ со ссылкой на свой источник в администрации пишет, что в Москву отправятся и Виткофф, и Кушнер.

Как известно, 30 ноября во Флориде состоялись переговоры американской и украинской переговорных команд о возможных параметрах мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив".

Трамп после переговоров Украины и США во Флориде снова сказал о "шансе на соглашение".

По данным СМИ, темами обсуждений были вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, а также график выборов в Украине.