Axios: Умеров летит в Париж, где лично доложит Зеленскому о переговорах во Флориде

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров из США отправляется в Париж, где лично доложит президенту Владимиру Зеленскому о результатах переговоров с США по параметрам мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщает Axios на основе общения с неназванными украинскими чиновниками, пишет "Европейская правда".

Умеров, как ожидается, в понедельник прибудет в Париж, где будет находиться с визитом президент Украины, и доложит ему более подробно о содержании обсуждений с командой Трампа во Флориде.

Как сообщалось, ключевые американские переговорщики 1 декабря отправятся в Москву, чтобы продолжить согласовывать условия потенциального мирного соглашения.

"Главным вопросом остается, что думают россияне и реальны ли их намерения. Посмотрим, с чем Виткофф вернется из Москвы", – прокомментировал журналистам неназванный украинский собеседник.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться подробности о том, как проходила почти 5-часовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на соглашение".