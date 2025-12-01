Німеччина надасть Україні 170 млн євро на зміцнення енергосистеми

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про те, що Німеччина виділила додаткові кошти на зміцнення інфраструктури України цієї зими.

Про це вона повідомила у соцмережах, пише "Європейська правда".

У неділю, 30 листопада, Свириденко провела зустріч із послом Німеччини Гайко Томсом.

Вона подякувала Німеччині за внесок в Український енергетичний фонд, а також зазначила, що країна додатково виділила допомогу сумою у 170 млн для зміцнення енергетичної інфраструктури цієї зими.

"Німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час нещодавніх російських атак", – наголосила Свириденко.

Також вона зазначила, що під час зустрічі із Томсом вони обговорили поточні кроки українського уряду з оновлення управління державними підприємствами енергетичного та оборонного секторів.

Свириденко запросила Німеччину взяти участь у цьому процесі, зокрема надати експертні рекомендації.

"Напередодні українсько-німецького бізнес-форуму ми зосередилися на посиленні співробітництва між урядами двох країн та обговорили підготовку відповідних угод для забезпечення безпечного та надійного доступу німецьких компаній до українського ринку", – підсумувала прем’єр-міністерка.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Литовський оператор системи електропередачі Litgrid раніше передав Україні черговий пакет підтримки, який зміцнить електропостачання країни та допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

Наприкінці листопада Зеленський заявив, що енергетичний пакет допомоги Нідерландів вже прямує до України.