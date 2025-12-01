Германия предоставит Украине 170 млн евро на укрепление энергосистемы

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о том, что Германия выделила дополнительные средства на укрепление инфраструктуры Украины этой зимой.

Об этом она сообщила в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 30 ноября, Свириденко провела встречу с послом Германии Хайко Томсом.

Она поблагодарила Германию за вклад в Украинский энергетический фонд, а также отметила, что страна дополнительно выделила помощь в сумме 170 млн для укрепления энергетической инфраструктуры этой зимой.

"Немецкие системы ПВО оказались очень эффективными в перехвате российских ракет во время недавних российских атак", – подчеркнула Свириденко.

Также она отметила, что во время встречи с Томсом они обсудили текущие шаги украинского правительства по обновлению управления государственными предприятиями энергетического и оборонного секторов.

Свириденко пригласила Германию принять участие в этом процессе, в частности предоставить экспертные рекомендации.

"Накануне украинско-немецкого бизнес-форума мы сосредоточились на усилении сотрудничества между правительствами двух стран и обсудили подготовку соответствующих соглашений для обеспечения безопасного и надежного доступа немецких компаний к украинскому рынку", – подытожила премьер-министр.

В конце октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid ранее передал Украине очередной пакет поддержки, который укрепит электроснабжение страны и поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.

В конце ноября Зеленский заявил, что энергетический пакет помощи Нидерландов уже направляется в Украину.