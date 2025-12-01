BBC: во время протестов в Грузии полиция могла распылить вещество времен Первой мировой

Власти Грузии могли использовать химическое оружие времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в прошлом году.

Об этом свидетельствует расследование BBC, передает "Европейская правда".

Для этого расследования журналисты пообщались с экспертами по химическому оружию, информаторами из подразделений грузинской полиции по борьбе с массовыми беспорядками и врачами.

Доказательства указывают на вещество, которое французские военные назвали "камит": Франция применила его против Германии во время Первой мировой войны.

Существует мало документов о его дальнейшем использовании, но считается, что его вывели из обращения примерно в 1930-х годах из-за беспокойства его длительным воздействием. В качестве замены используют газ CS, известный как слезоточивый газ.

Однако сотни протестующих заявляют, что после прошлогоднего инцидента страдали от побочных последствий, которых CS не имеет.

Педиатр Константин Чахунашвили был среди тех, кого опрыскали из водометов. Он сказал, что кожа жгла несколько дней, и это невозможно было смыть – от воды становилось еще хуже. После этого педиатр хотел узнать, другие ли пострадали от подобных последствий.

Поэтому он обратился через социальные сети к демонстрантам, которые пострадали в течение первой недели демонстраций, с просьбой заполнить анкету – с ним связались почти 350 человек.

Почти половина сказала, что еще больше месяца страдали хотя бы от одного побочного эффекта: головной боли, усталости, кашля, одышки и рвоты.

У 69 человек, которых обследовал Чахунашвили, он обнаружил значительно более высокое количество аномалий в электрических сигналах в сердце.

Бывший руководитель отдела вооружения департамента Лаша Шергелашвили считает, что это то самое соединение, которое его попросили тестировать для использования в водометах в 2009 году.

По его словам, действие средства было не похоже ни на что из того, что он когда-либо испытывал раньше. После того как он постоял близко к месту распыления, ему стало трудно дышать, и он вместе с 15-20 коллегами, которые тестировали вещество, не могли легко смыть его.

"Мы заметили, что эффект не исчезал, как в случае с [обычным] слезоточивым газом. Даже после того, как мы умыли лицо водой, а затем специальным раствором соды и воды, который был заранее подготовлен, мы все равно не могли свободно дышать", – пояснил он.

Он отметил, что по результатам испытаний он рекомендовал не применять это химическое вещество. Но, по его словам, несмотря на это в водометные машины его все равно загружали – и так продолжалось как минимум до 2022 года, когда он уволился и покинул страну.

Другой грузинский полицейский, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что то, чем были загружены водометы, когда Шергелашвили занимал свою должность, было тем же составом, который применяли во время протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Также журналисты получили копию инвентарного списка спецназа МВД Грузии за декабрь 2019 года, где значились два безымянных вещества: "Химическая жидкость UN1710" и "Химический порошок UN3439".

Бывший сотрудник спецназа подтвердил подлинность списка и указал, что эти вещества, вероятно, добавлялись в водометы.

UN1710 удалось установить как трихлорэтилен (TCE) – растворитель, а UN3439 определить было сложнее, поскольку этот код охватывает множество опасных промышленных химикатов.

Как утверждается, единственным из них, который когда-либо применялся для подавления беспорядков, оказался бромбензилцианид ("камит").

В расследовании отметили, что грузинские власти заявили, что результаты этого расследования являются "абсурдными" и что полиция действовала законно в ответ на "незаконные действия жестоких преступников".

В конце ноября в Тбилиси проходила большая демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".

