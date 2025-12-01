Нидерланды выделят еще 250 млн евро на американское оружие для Украины

Дополнительные 250 млн евро выделят Нидерланды в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку государствами НАТО оружия в Соединенных Штатах для дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

Нидерланды предоставляют Украине второй транш помощи для закупки американского оружия и боеприпасов.

"Я только что объявил, что мы выделим еще 250 миллионов на поддержку Украины через инициативу PURL", – заявил Брекельманс.

Он напомнил, что Европа ежедневно наблюдает интенсивные воздушные атаки России на Украину.

"Мы видим разрушительное влияние на энергетику, а также на повседневную жизнь украинцев. И единственный способ помочь им быстро – это доставить большое количество помощи в Украину", – подчеркнул нидерландский министр.

Он уточнил, что в США будут в частности закуплены зенитные ракеты для F-16 и боеприпасы, в которых Украина больше всего нуждается.



Как сообщала "Европейская правда", Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро в рамках инициативы PURL.



В ноябре страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, заявили, что профинансируют пятый пакет помощи в размере $500 млн.



После этого Германия объявила, что сделает дополнительный взнос в инициативу PURL – 150 млн евро.