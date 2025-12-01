Испания задержала вероятных участников ячейки террористической неонацистской группы

Испанская полиция сообщила в понедельник, 1 декабря, что ликвидировала первый в стране известный очаг, связанный с The Base – группировкой белых супрематистов, которую Европейский Союз признает террористической организацией.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, трое человек были арестованы, а один, подозреваемый в руководстве группой, был взят под стражу в восточной провинции Кастельон, к северу от Валенсии.

Правоохранители изъяли оружие (огнестрельное и тренировочное), боеприпасы, более 20 ножей, тактическое снаряжение и неонацистские материалы.

"Лидер испанской ячейки находился в непосредственном контакте с основателем The Base, который месяц назад призвал к консолидации ячеек, разбросанных по нескольким странам", – говорится в заявлении полиции.

Полиция добавила, что подозреваемые были сильно радикализированы и проходили парамилитарную подготовку. Они также выражали готовность осуществлять выборочные нападения и использовали социальные сети для вербовки сторонников.

Аресты произошли на фоне роста ультраправых настроений в Испании, где опросы показывают рост поддержки националистических групп среди молодежи и возобновление дебатов об авторитарном прошлом страны.

The Base, неонацистская группа, основанная Ринальдо Наццаро в 2018 году в США, пропагандирует "акселерационизм" – идеологию, которая стремится ускорить крах демократических институтов с помощью насильственных атак.

В конце ноября в немецком городе Гиссен из-за двухдневного съезда молодых членов ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") люди вышли на масштабный протест.

"АдН" в Гисене планирует объявить о создании общенациональной молодежной организации под названием "Поколение Германии".

Предыдущее молодежное крыло "АдН" было распущено после решения партийной конференции весной 2025 года – после того, как федеральная разведка BfV внесла его в список экстремистов.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.