Каллас о переговорах Уиткоффа с Путиным: "Боюсь, что все давление направят на Украину"

В Европейском Союзе считают, что во время переговоров об установлении мира в Украине с участием Соединенных Штатов и России основное давление будет направлено на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас по завершению заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

В Евросоюзе опасаются, что мирные переговоры могут превратиться в склонение Украины к уступкам.

"Я боюсь, что все давление будет направлено на жертву, а именно на то, что Украина должна пойти на уступки и взять на себя обязательства", – заявила Каллас, отвечая на вопрос, как она представляет результаты будущих переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с обладателем Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Она подчеркнула, что для достижения мира "мы не должны терять фокус на том, что на самом деле это Россия начала эту войну, Россия продолжает эту войну, и Россия ежедневно целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, чтобы нанести как можно больше вреда".

"Итак, да, я боюсь, что все давление будет направлено на слабую сторону, потому что это самый простой способ остановить эту войну, когда Украина сдастся", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

И добавила, что такой вариант развития событий не в интересах ни Украины, ни Европейского Союза, "ни в интересах глобальной общей безопасности, поскольку Устав ООН говорит, что вы не можете менять границы силой".

"Если это сработает... мы увидим, что тот, кто имеет силу, получает то, что хочет, а это не хорошо для большинства стран мира", – заявила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", встреча правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на сделку".