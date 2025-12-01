У Німеччині на тлі опору Бельгії переконані, що репараційну позику Україні затвердять

Незважаючи на опір Бельгії, уряд Німеччини розраховує на те, що ЄС зможе використати заморожені російські державні активи для фінансування кредиту Україні в розмірі 140 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Німецький уряд покладається на переговори Єврокомісії з Бельгією, яка вимагає гарантій від потенційних юридичних проблем.

Відповідаючи на запитання "про план Б", речник уряду сказав: "Німецький уряд настільки переконаний у "плані А", що поки що продовжуватиме працювати над ним".

Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.

Раніше ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.