В Германии на фоне сопротивления Бельгии убеждены, что репарационный заем Украине утвердят

Несмотря на сопротивление Бельгии, правительство Германии рассчитывает на то, что ЕС сможет использовать замороженные российские государственные активы для финансирования кредита Украине в размере 140 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Немецкое правительство полагается на переговоры Еврокомиссии с Бельгией, которая требует гарантий от потенциальных юридических проблем.

Отвечая на вопрос "о плане Б", представитель правительства сказал: "Немецкое правительство настолько убеждено в "плане А", что пока будет продолжать работать над ним".

Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.