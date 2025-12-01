Через сильні дощі в Британії оголосили попередження про повені

У понеділок у багатьох регіонах Великої Британії очікуються сильні дощі, які можуть спричинити повені та перебої в роботі транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

На півдні Уельсу діє помаранчеве попередження Метеорологічної служби про сильну негоду, а в багатьох західних районах Британії діють кілька жовтих попереджень.

Уже протягом одного дня може випасти майже місячна норма опадів на і без того сильно перезволожений ґрунт в Англії та Уельсі. Також очікуються пориви сильного вітру, особливо в прибережних районах.

Метеорологічна зима розпочалася дуже волого – дощі накрили значну частину Великої Британії. Така тенденція, ймовірно, триватиме більшу частину понеділка, місцями опади будуть особливо інтенсивними.

На півдні Уельсу очікується від 20 до 40 мм дощу. Середня кількість опадів для південного Уельсу та південного заходу Англії за весь грудень становить 152 мм.

Можливі масштабні повені, перебої у роботі доріг і залізниці, відключення електропостачання та ізоляція окремих громад.

Метеорологічна служба також попереджає про можливу появу швидкоплинних потоків повеневої води, що становлять загрозу для життя.

Нагадаємо, у середині листопада шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії, спричинив повені у Британії.

У жовтні у французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, внаслідок якого загинула одна людина, а також зазнали значних пошкоджень будинки.