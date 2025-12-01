Из-за сильных дождей в Британии объявили предупреждение о наводнениях

В понедельник во многих регионах Великобритании ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать наводнения и перебои в работе транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

На юге Уэльса действует оранжевое предупреждение Метеорологической службы о сильной непогоде, а во многих западных районах Великобритании действуют несколько желтых предупреждений.

Уже в течение одного дня может выпасть почти месячная норма осадков на и без того сильно переувлажненную почву в Англии и Уэльсе. Также ожидаются порывы сильного ветра, особенно в прибрежных районах.

Метеорологическая зима началась очень влажно – дожди накрыли значительную часть Великобритании. Такая тенденция, вероятно, продлится большую часть понедельника, местами осадки будут особенно интенсивными.

На юге Уэльса ожидается от 20 до 40 мм дождя. Среднее количество осадков для южного Уэльса и юго-запада Англии за весь декабрь составляет 152 мм.

Возможны масштабные наводнения, перебои в работе дорог и железной дороги, отключение электроснабжения и изоляция отдельных общин.

Метеорологическая служба также предупреждает о возможном появлении быстротечных потоков паводковой воды, представляющих угрозу для жизни.

Напомним, в середине ноября шторм "Клаудия" унес жизни трех человек в Португалии, вызвал наводнения в Британии.

В октябре во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, в результате которого погиб один человек, а также получили значительные повреждения дома.