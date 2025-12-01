В Греции фиксируют уменьшение притока искателей убежища после ужесточения миграционной политики

Министр миграции и убежища Греции Танос Плеврис заявил, что новые законодательные меры резко сократили миграционные потоки и усилили защиту греческих и европейских границ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"За последние четыре месяца прошлого года было зафиксировано 27 324 прибывших морем из Афганистана, Пакистана, Бангладеш, Судана, Египта, а также Сирии. Это не было вопросом беженцев. В этом году мы имеем 13 857 за тот же период. Это вдвое меньше, чем в июле, когда были равные цифры. Другими словами, мы имеем 50% сокращение потоков после принятия новых мер. Понятно, что новые меры имели влияние", – сказал он.

По словам Плевриса, "по составу населения мы видим, что сейчас доминируют те, кто верит, что они могут получить убежище. Количество граждан, которые знают, что их задержат, когда они прибудут и подадут заявление о предоставлении убежища, уменьшилось", добавив, что этот сдвиг объясняет изменение в количестве прибывших с лета.

Он сказал, что тех, кто въезжает в Грецию, информируют о том, что если их просьба об убежище будет отклонена, начнется процедура возвращения, добавив, что "следующим этапом, на котором нам еще предстоит много работы, является увеличение количества возвратов".

Относительно количества мигрантов в стране Плеврис сказал, что "легальных мигрантов насчитывается 793 тысячи", а количество недокументированных мигрантов не соответствует "преувеличенным оценкам". Он сказал, что процесс легализации за последние четыре года сделал легальным статус только 28 тысяч человек, что, по его словам, свидетельствует о том, что "у нас нет тех цифр, которые люди считают, что мы имеем".

В июле правоцентристское правительство прекратило рассмотрение просьб об убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки морем, по меньшей мере на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который, в частности, предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.

Недавно мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мероприятий по ускорению депортации.