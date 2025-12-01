В Литве рассматривают перенос ночных авиарейсов из Вильнюса в Каунас из-за метеозондов

Из-за частых закрытий аэропорта Вильнюса в связи с появлением метеозондов с контрабандой рассматривают вариант переноса ночных рейсов в Каунас.

Об этом сказал представитель премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он не мог уточнить, когда в следующий раз соберется Комиссия по нацбезопасности, но сказал, что это произойдет "в ближайшее время".

После наплыва метеозондов прокуратура начала расследование по факту деятельности против Литвы.

"Регулярная оценка примененных действий и поиск новых решений необходимы для быстрого и эффективного решения этой затянувшейся ситуации", – сказал Добровольскас.

С конца октября этого года по сей день аэропорт в Вильнюсе был закрыт по меньшей мере 10 раз. В ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов из-за 60 метеозондов, 40 из которых находились в критических местах.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко назвал закрытие границы "безумной аферой", обвинив Запад в ведении гибридной войны против Беларуси и России.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.