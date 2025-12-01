Эрдоган назвал атаки на суда "теневого флота" в Черном море "тревожным обострением"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прокомментировал атаки против судов российского "теневого флота" в Черном море в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

После заседания турецкого правительства Эрдоган сказал, что война между Россией и Украиной "достигла уровня, который открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".

"Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне", – добавил он.

В минувшую пятницу в Черном море в результате внешних ударов у побережья Турции загорелись два подсанкционных танкера. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT. В Турции сначала допускали, что танкеры могли быть поражены ракетами или дронами.

По данным портала OpenSanctions, в январе этого года США ввели санкции против судна VIRAT, а затем к ним присоединились Европейский Союз, Швейцария, Великобритания и Канада. Аналогично, в июле этого года ЕС ввел санкции против судна KAIROS, а затем к ним присоединились Великобритания и Швейцария.