Польща закликає не їхати у Венесуелу, на яку США чинять військовий тиск

Міністерство закордонних справ Польщі у понеділок оголосило попередження у зв'язку погіршенням безпеки у Венесуелі, закликавши утриматись від будь-яких подорожей у цю країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Центр урядової безпеки Польщі на X.

Зазначається, що польське МЗС не рекомендує будь-які поїздки до Венесуели, а поляків, які там перебувають, закликає зареєструватись у системі "Одіссей".

"Попередження Центру урядової безпеки було надіслано користувачам SIM-карт польських операторів мобільного зв'язку на території Венесуели", – йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору", що може свідчити про певні військові плани США.

У середині листопада США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком.

Вже тоді припускали, що безпрецедентне розгортання військових сил, включно з авіаносною ударною групою, та попередні обговорення в Білому домі варіантів військових операцій у Венесуелі, вказують на підготовку військової інтервенції.

28 листопада Трамп заявив, що Штати "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки в наземному пересуванні підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.