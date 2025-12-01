Польша призывает не ехать в Венесуэлу, на которую США оказывают военное давление

Министерство иностранных дел Польши в понедельник объявило предупреждение в связи с ухудшением безопасности в Венесуэле, призвав воздержаться от любых поездок в эту страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Центр правительственной безопасности Польши на X.

Отмечается, что польский МИД не рекомендует любые поездки в Венесуэлу, а поляков, которые там находятся, призывает зарегистрироваться в системе "Одиссей".

"Предупреждение Центра правительственной безопасности было отправлено пользователям SIM-карт польских операторов мобильной связи на территории Венесуэлы", – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства", что может свидетельствовать об определенных военных планах США.

В середине ноября США начали масштабную военную операцию возле Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Уже тогда предполагали, что беспрецедентное развертывание военных сил, включая авианосную ударную группу, и предварительные обсуждения в Белом доме вариантов военных операций в Венесуэле указывают на подготовку военной интервенции.

28 ноября Трамп заявил, что Штаты "очень скоро" начнут принимать меры для остановки наземного передвижения подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев.