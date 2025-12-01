CNN: Трамп збирає високопосадовців, щоб обговорити подальші дії щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп у понеділок ввечері проведе в Білому домі зустріч для обговорення подальших кроків стосовно Венесуели, на яку в останні місяці американська сторона посилила тиск.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

На зустрічі щодо Венесуели будуть присутні ключові члени адміністрації Трампа, зокрема глава Пентагону Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Зустріч, як очікується, відбудеться о 17:00 за східним часом в Овальному кабінеті Білого дому (опівночі за Києвом), повідомляє CNN.

У середині листопада США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели під приводом боротьби з наркотрафіком.

Вже тоді припускали, що безпрецедентне розгортання військових сил, включно з авіаносною ударною групою, та попередні обговорення в Білому домі варіантів військових операцій у Венесуелі, вказують на підготовку військової інтервенції.

Минулої суботи президент США Дональд Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору", що може свідчити про певні військові плани США.